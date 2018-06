Dodo und Fankhauser am «Weihern»

Erst sollte es auf den Drei Weieren stattfinden, dann wegen Lärmklagen in der Grabenhalle und letztendlich fand das Weihern Openair 2017 doch bei den Dreilinden statt. Um die diesjährige Ausgabe, die vom 13. bis 15. September 2018 stattfindet, war es ruhiger. Nun hat das St.Galler Festival sein Line-up bekanntgegeben hat.

Dachs und Dodo am Samstag

Am Samstag steigt nach dem Kinderkonzert mit Marius und die Jagdkappelle am Abend die grosse Sause. Mit Dachs kommen St.Galler Newcomer in die Weieren.

Der Headliner vom Samstag ist der Zürcher Lebemann Dodo. Mit seiner Gute-Laune-Musik, seinen Tänzerinnen und seinem gispligen «Auf-der-Bühne-Herumspringete» sorgt er für Stimmung.

Ausserdem werden Kids of Adelaide, Loisach und Marci die Bühne in den Drei Weieren beehren.

Bluesiger Freitag mit Philipp Fankhauser

Eine internationale Blues-Grösse kommt am Freitag mit Philipp Fankhauser nach St.Gallen. Der Musiker war mit seinem kleinen Hund Trevor dieses Jahr auf dem TVO-Sofa zu Besuch und sorgte für Furore – also der Hund, hauptsächlich.

Gemütlicher Donnerstag mit Newcomern

Während am Freitag und Samstag grössere Namen das Publikum anziehen, sorgen am Donnerstag einige Newcomer für gemütliche Stimmung. Die vierköpfige Band Klain Karoo überzeugt mit viel Gefühl und Partystimmung zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.

Auch Künstlerin Danitsa hat ihr Debutalbum 2017 veröffentlicht und bereits eine SwissMusicAward-Nomination nach Hause geholt. Die Genferin findet ebenfalls den guten Mix aus leiseren und lauteren Tönen.

Das gesamte Line-up des Weihern Openair findest du hier , wie auch den Zugang zu den Tickets. Das Openair findet vom 13. bis 15. September bei den Drei Weieren oberhalb der Stadt St.Gallen statt.

(enf)