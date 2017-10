Dolgopolow verliert auch fünftes Duell gegen Federer

Roger Federer punktet nach einem Netzvorstoss © KEYSTONE/AP/ANDY WONG

Roger Federer steht beim Masters-1000-Turnier in Schanghai in den Viertelfinals. Der Basler bezwingt den Ukrainer Alexander Dolgopolow auch im fünften Duell, diesmal in einer Stunde 6:4, 6:2.Federer überzeugte zunächst mit einem starken ersten Aufschlag.