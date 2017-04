Doppelte Krankenkassenprämien im Mai

Für manch eine Familie dürfte die Ankündigung der CSS ein Schock gewesen sein: Ab Juli 2017 muss die CSS-Krankenkasse ihre Prämien im Voraus beziehen. Bis anhin hat sie es im Nachhinein getan. Das hat zur Folge, dass Versicherte im Mai gleich zwei Mal ihre Prämien zahlen müssen: Für den Mai und den Juni.

Betroffen sind alle Versicherten der CSS und der Krankenkassen Intras und Arcosana, die auch zur CSS gehören, was rund 850’000 Versicherte sind. Ausserdem auch die kleinere Kasse Sanagate mit rund 70’000 Versicherten.

Gesetzesverstoss seit 10 Jahren

«Die CSS ging davon aus, dass es kundenfreundlicher ist, die Rechnung im Nachhinein zu stellen», sagt Christina Wettstein, Pressesprecherin der CSS zu FM1Today. Doch nun hat das Bundesamt für Gesundheit die Kasse gerügt, weil sie bereits seit zehn Jahren mit dieser Rechnungspraxis gegen den Artikel 90 der Verordnung über die Krankenversicherung verstösst.

Ratenzahlen ohne Gebühren

Die Versicherten wurden am 20. April von der Kasse per Brief oder Mail über die anstehende Doppel-Prämienrechnung benachrichtigt. «Wir sind uns bewusst, dass diese Umstellung besonders für Familien eine starke Belastung darstellen kann», sagt Wettstein. Die CSS kommt diesen entgegen: Wir bieten einen Ratenplan an und stellen keine Gebühren, die sonst bei dieser Art Zahlung anfallen würde.»

(agm)