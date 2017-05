Doppelter Hollywood-Stern für Goldie Hawn und Kurt Russell

Seit Jahrzehnten ohne Trauschein glücklich und ab Donnerstag Seite an Seite auf dem "Walk of Fame": Die Schauspieler Kurt Russell und Goldie Hawn. (Archivbild) © Keystone/EPA/EUGENE GARCIA

Das US-Schauspielerpaar Goldie Hawn und Kurt Russell soll mit zwei Sternen in Hollywood verewigt werden. Am Donnerstag, 4. Mai, kann das Paar die 2609. und 2610. Plakette auf dem berühmten «Walk of Fame» enthüllen, wie die Veranstalter am Montag bekanntgaben.