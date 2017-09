Dortmund bleibt in der Bundesliga auf Erfolgskurs

Shinji Kagawa wird nach seinem Tor gefeiert © KEYSTONE/EPA/DANIEL KOPATSCH

Borussia Dortmund kommt in der 7. Bundesliga-Runde zum sechsten Sieg. Der Leader setzt sich in Augsburg mit 2:1 durch.Shinji Kagawa schoss den entscheidenden Treffer zum 2:1 in der 23. Minute. Er traf mit einem herrlichen Heber und avancierte mit seinem 38.