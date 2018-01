Dortmund ohne Aubameyang nur mit Remis

Shinji Kagawa rettete dem BVB in der 71. Minute einen Punkt, nachdem Herthas Davie Selke mit seinem Treffer unmittelbar nach der Pause die Berliner in Front gebracht hatte. Nicht einmal eine Minute war seit dem Wiederanpfiff in Berlin absolviert, als Valentino Lazaro nach einem Doppelpass am rechten Flügel Selke im Strafraum des BVB fand, der 22-Jährige brauchte zu seinem fünften Saisontreffer nur noch einzuschieben.

Bei Dortmund wurde indes einmal mehr augenfällig, dass es ohne Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang im Angriff an der nötigen Durchschlagskraft fehlt. Der wechselwillige Gabuner sorgte indes mit seiner Absenz für weiteren Gesprächsstoff. Nachdem er bereits beim Rückrunden-Auftakt gegen Wolfsburg (0:0) aus disziplinarischen Gründen im Aufgebot fehlte, stand sein Name auch gegen Berlin nicht auf dem Matchblatt. Dennoch soll Aubameyang beim BVB in Zukunft weiter eine Rolle spielen. «Wir planen weiter mit ihm», hatte Sportchef Michael Zorc noch vor dem Spiel gegen Berlin verkündet. Die Mannschaft lieferte den sportlichen Verantwortlichen gegen Berlin indes einen Grund mehr, den 28-Jährigen nicht von der Lohnliste zu streichen.

Hertha Berlin – Dortmund 1:1 (0:0). – 65’000 Zuschauer. – Tore: 46. Selke 1:0. 71. Kagawa. – Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Bürki, ohne Akanji (Ersatz) und Aubameyang (nicht im Aufgebot). Hertha mit Lustenberger.

Rangliste: 1. Bayern München 18/44 (40:12). 2. RB Leipzig 18/31 (30:26). 3. Schalke 04 18/30 (29:24). 4. Borussia Dortmund 19/30 (40:25). 5. Bayer Leverkusen 18/28 (35:26). 6. Borussia Mönchengladbach 18/28 (28:30). 7. Augsburg 18/27 (28:23). 8. Hoffenheim 18/27 (28:23). 9. Eintracht Frankfurt 18/27 (21:19). 10. Hannover 96 18/26 (27:28). 11. Hertha Berlin 19/25 (27:27). 12. Wolfsburg 18/20 (21:21). 13. VfB Stuttgart 18/20 (14:21). 14. SC Freiburg 18/20 (18:32). 15. Mainz 05 18/17 (21:31). 16. Werder Bremen 18/16 (14:21). 17. Hamburger SV 18/15 (15:26). 18. 1. FC Köln 18/9 (12:33).

(SDA)