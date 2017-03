Barcelona nach sensationeller Wende im Viertelfinal

Pierre-Emerick Aubameyang brillierte als Dreifachtorschütze © KEYSTONE/AP dpa/BERND THISSEN

Der FC Barcelona schafft die sensationelle Wende: Nach dem 0:4 im Hinspiel schlagen die Katalanen Paris Saint-Germain daheim mit 6:1 dank drei Toren in den letzten sieben Minuten.Schon in der 3. Minute traf Luis Suarez, in der 40.