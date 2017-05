Drake räumt bei Billboard Awards ab – Cher als Hingucker

Rapper Drake hatte am Sonntag bei den Billboard Awards gar nicht genug Arme um seine 13 Trophäen zu tragen. © KEYSTONE/AP Invision/RICHARD SHOTWELL

Der kanadische Rapper Drake hat bei den Billboard Music Awards 13 Preise abgeräumt – so viele, wie noch kein Künstler zuvor. Er bekam am Sonntagabend in Las Vegas unter anderem die Auszeichnungen für den besten Künstler, das beste Rap-Album und seine Live-Tournee.