Khat-Schmuggler am Flughafen Zürich erwischt

Drei Drogenkuriere und insgesamt 120 Kilogramm Khat in mehreren Koffern: Fahnder hatten erfahren, dass die Schmuggler von Nairobi über Dubai nach Zürich fliegen. © Kapo ZH

Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitag am Flughafen Kloten zwei Frauen und einen Mann erwischt, die in ihrem Gepäck insgesamt rund 120 Kilogramm Khat in die Schweiz schmuggeln wollten.