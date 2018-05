Drei Häftlinge im Kanton Genf entwichen

Drei Männer sind in der Nacht auf Donnerstag aus der Haftanstalt Favre im Kanton Genf entwichen. (Archivbild) © Keystone/Martial Trezzini

Aus einer Genfer Haftanstalt sind in der Nacht auf Donnerstag drei Männer im Alter von 22 bis 35 Jahren entwichen. Die aus Marokko und Algerien stammenden Männer waren im Hinblick auf ihre Ausschaffung in der Einrichtung Favre in Puplinge GE inhaftiert gewesen.