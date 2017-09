Drei Museen ehren den jurassischen Künstler Rémy Zaugg

Drei Museen in Pruntrut, Delsberg und Moutier widmen dem jurassischen Künstler Remy Zaugg (1943-2005) eine Hommage. Jedes Ausstellungshaus beleuchtet dabei einen bestimmten Aspekt seines Schaffens. Die Schauen dauern bis 28. Januar. © Keystone/GAETAN BALLY

Unter dem Titel «Rémy Zaugg, Voici Voilà Voyez» ehren drei Museen den 2005 verstorbenen jurassischen Künstler Rémy Zaugg: das Musée de l’Hôtel-Dieu in Pruntrut, das Musée jurassien d’art et d’histoire in Delsberg und das Musée jurassien des arts in Moutier BE.