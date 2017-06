Drei neue Nachwuchsspieler im Profi-Kader

«Damit stehen drei weitere Spieler im Kader des FCSG, welche die Nachwuchsmannschaften von FCO durchlaufen haben», schreibt der FCSG in einer Medienmitteilung. Unter dem Namen «Future Champs Ostschweiz» (FCO) betreiben der Ostschweizer Fussballverband, der FC St.Gallen, der FC Wil und weitere 140 Vereine ein Förderprogramm für Nachwuchstalente.

Während die beiden Mittelfeldspieler Alessandro Kräuchi und Noah Blasucci bereits für die U21 des FC St.Gallen 1879 aufliefen, hütete Nico Krucker bislang das Tor der U18-Mannschaft. Alessandro Kräuchi wurde in den letzten beiden Spielen der Saison 2016/17 gegen den FC Sion und den FC Basel von Cheftrainer Giorgio Contini sogar bereits in den Kader der ersten Mannschaft berufen. Noah Blasucci war in der Rückrundenvorbereitung bereits mit den Profis im Trainingslager.

«Sie sind hoffnungsvolle Talente»

«Alle drei Spieler haben sehr gute Anlagen und sind hoffnungsvolle Talente. Nun erhalten sie die Chance, sich bei den Profis zu zeigen, weiterzuentwickeln und zu beweisen. Wir werden ihnen die nötige Zeit geben, sich an die Anforderungen zu gewöhnen und hoffen, dass sie die Chance nutzen werden. Es ist immer besonders schön, wenn junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs beziehungsweise unserem Projekt FCO den Sprung schaffen und wir sind uns sicher, dass die drei das Zeug dazu haben, sich bei uns zu etablieren. Nun müssen sie das Vertrauen entsprechend rechtfertigen», wird Cheftrainer Giorgio Contini zitiert.

Alessandro Kräuchi hat beim FCSG einen Vertrag bis 2020 unterschrieben, Nico Krucker bis 2018.

Steckbriefe

Nico Krucker

Geburtsdatum: 08.04.1999

Geburtsort: Wil

Nationalität: Schweiz

Bisherige Vereine: FC Zuzwil, FC Wil, FC St.Gallen 1879 Nachwuchs (seit 2013)

Alessandro Kräuchi

Geburtsdatum: 03.06.1998

Geburtsort: St. Gallen

Nationalität: Schweiz/Italien

Bisherige Vereine: FC Wittenbach, FC St.Gallen 1879 Nachwuchs (seit 2008)

Noah Blasucci

Geburtsdatum: 19.06.1999

Geburtsort:Aadorf

Nationalität: Schweiz/Italien

Bisherige Vereine: SC Aadorf, FC Wil, FC St.Gallen 1879 Nachwuchs (seit 2013)

(pd/red.)