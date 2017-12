Drei Personen aus Lawine in St. Luc VS gerettet

Eine der drei Personen konnte sich alleine aus der Lawine befreien, die beiden anderen konnten gerettet werden. (Archivbild) © KEYSTONE/FABRICE COFFRINI

In St. Luc im Val d’Anniviers sind am Samstag drei Personen von einer Lawine verschüttet worden. Eine konnte sich selber befreien, die beiden anderen wurden von Hilfskräften gerettet. Eine Person wurde schwer verletzt.Die drei Wanderer verliessen die Prillet-Piste in St.