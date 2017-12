Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz nach 10.45 Uhr, als eine Fahrzeuglenkerin mit einem Lieferwagen von Dierikon Richtung Ebikon unterwegs war. Bei der Fildernkreuzung beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem von Ebikon in Richtung Dierikon fahrenden Auto, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Beide Fahrzeuglenkenden wollen die Kreuzung bei Grünlicht passiert haben. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von 26’000 Franken.

(SDA)