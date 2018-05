Ein verschobener Stein und drei leicht Verletzte: Das ist das Fazit eines Unfalls in Schindellegi. © Kantonspolizei Schwyz

Statt im Kreis ist ein Autofahrer am Mittwoch in der Früh in Schindellegi gerade über einen Kreisel gefahren. Das Fahrzeug prallte in der Folge gegen einen Stein, der sich durch die Wucht des Aufpralls um einige Meter verschob. Drei Mitfahrer wurden leicht verletzt.