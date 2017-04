Schweizer Flugzeug stürzt ab

Das Kleinflugzeug, das am Mittag in Portugal abstürzte, war offenbar in der Schweiz registriert. © EPA/ANTÓNIO COTRIM

In Portugal ist ein Kleinflugzeug, das offenbar in der Schweiz registriert war, abgestürzt. An Bord waren möglicherwise auch Schweizer, der Pilot stammte aus Frankreich. Ausserdem wurde durch den Absturz ein LKW-Fahrer am Boden getötet.