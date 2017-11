Drei Selbstunfälle enden im Kanton Aargau neben der Strasse

Eine 29-Jährige schaffte es in Rothrist, mit ihrem Auto auf offener Strasse genau einen Kandelaber zu treffen. © Handout Kantonspolizei Aargau

Über das Wochenende sind im Kanton Aargau drei Autofahrer von der Strasse abgekommen. In Wohlenschwil endete die Fahrt an einem Betonpfeiler, auf der Staffeleggstrasse an einer Stützmauer und in Rothrist an einem Kandelaber.