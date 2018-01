Drei spektakuläre Auswärtssiege in der Swiss League

Bittere Heimniederlage: Das Team von Winterthur-Trainer Michel Zeiter gibt gegen die GCK Lions eine 4:0-Führung aus der Hand © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Spektakel pur in der Swiss League: In drei Spielen gibt es am Freitagabend 25 Tore, drei Auswärtssiege und eine wundersame Wende.4:0 führte der Vorletzte Winterthur gegen den Tabellen-Nachbarn GCK Lions 18 Minuten vor Schluss – und verlor dennoch.