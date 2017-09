Drei Töfflifahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Drei Töfflifahrer verletzt: Unfallort bei der Unfallaufnahme durch die Polizei. © Kapo TG

Drei 15-jährige Töfflifahrer haben sich am Dienstagnachmittag in Tobel TG beim Zusammenstoss mit einem Auto Verletzungen zugezogen. Bei einem waren die Verletzungen so schwer, dass er von der Rettungsflugwacht ins Spital geflogen werden musste.