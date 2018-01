Drei Verletzte bei zwei Verkehrsunfällen auf der A1 bei Payerne VD

Auf der A1 bei Payern VD kam es am Sonntagabend innert weniger Minuten gleich zu zwei Unfällen mit fünf Autos. (Symbolbild) © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Bei zwei Unfällen auf der Autobahn A1 in Payerne VD sind am Sonntagabend drei Personen leicht verletzt worden. In die Unfälle, die sich innert wenigen Minuten ereignet hatten, waren fünf Fahrzeuge involviert.