Nach einem Brand in einer Wohnung eines Alterszentrums in Horgen mussten drei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. © Kapo ZH

In einer Wohnung in einem Alterszentrum in Horgen ZH ist in der Nacht auf Freitag ein Feuer ausgebrochen: 50 Personen wurden aus dem Gebäude evakuiert. Zwei Bewohnerinnen und ein Feuerwehrmann mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gefahren werden.