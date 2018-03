Drei Wohnwagen gingen in Grenchen SO in Flammen auf. Personen wurden nicht verletzt. © Handout Kantonspolizei Solothurn

Drei Wohnwagen sind am Mittwochabend in Grenchen SO ein Raub der Flammen geworden. Personen wurden nicht verletzt. Die Kantonspolizei geht nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass ein technischer Defekt bei der Stromversorgung zum Brand führte.