Dringend gesucht: 75 Konzertbesucher

Knapp 5,1 Millionen Franken sind im vergangenen Dezember bei der Spendenaktion «Jeder Rappen zählt» von SRF und der Glückskette zusammengekommen – für Schule und Ausbildung von Kindern auf der ganzen Welt. Ein Fan der Band The Souls, der anonym bleiben möchte, würde dieses Ergebnis um 200 000 Franken aufbessern – wenn das nächste Konzert der Thuner Musiker ausverkauft ist.

Zufälligerweise findet besagtes Konzert am kommenden Samstag, 13. Januar, um 20 Uhr im Werdenberger Kleintheater Fabriggli in Buchs statt. 350 Zuhörern würde es Platz bieten. Doch das Konzert ist noch nicht ausverkauft, wie Flavio Strässle, Verantwortlicher für die Sparte Rock, Pop und Folk im Fabriggli, auf Anfrage bestätigt. «Es gibt noch etwa 75 Tickets, somit werden wir am Tag des Konzerts die Abendkasse öffnen.»

Vertreter des Radios SRF3 kommt ins Fabriggli

Sollten tatsächlich noch alle Tickets verkauft werden, soll noch am Abend des Konzerts ein Check über 200 000 Franken im Namen des anonymen Spenders von The Souls und dem Fabriggli-Personal symbolisch an «Jeder Rappen zählt» überreicht werden. «Gerne hätten wir natürlich einen der Moderatoren von ‹Jeder Rappen zählt› dabei gehabt, dies ist aber aus terminlichen Gründen leider nicht möglich», so Strässle. Jedoch wird Alexander Blunschi als Mitglied und Vertreter der Programmleitung von Radio SRF3 im Fabriggli vorbeikommen.

«Am Tag, als das Radio SRF3 die Aktion bekannt gab, stieg die Zahl der Ticket-Reservationen für dieses Konzert von praktisch Null auf 150», sagt Strässle. Wegen eines Missverständnisses wurde aber an diesem Tag im Dezember gegen Abend auf der Website von «Jeder Rappen zählt» fälschlicherweise verkündet, das Konzert sei nun ausverkauft. «Obwohl dies rasch korrigiert wurde, war es danach nur dank verschiedenen Medienberichten in Zeitungen und Radios möglich, den Vorverkauf wieder richtig in Gang zu bringen», so Strässle.

Der Frontsänger der Band, Jay Messerli, vermutet, dass die meisten gedacht haben, dass das Konzert sowieso gleich ausverkauft sein wird, und sich daher gar nicht erst um ein Ticket bemüht haben, wie er auf Anfrage sagt. «Aber, liebe Leute, es hat noch Tickets und ich bin sicher, dass wir den Schuppen noch ausverkaufen werden.»

Spende für guten Zweck und ein ausverkaufter Club

Für die Band sei die Aktion eine Win-Win-Situation. «Einerseits wird der Betrag von 200 000 Franken für einen guten Zweck gespendet und wir können in einem ausverkauften Club auftreten», so Messerli. «Wir freuen uns auf das Konzert.» Den spendewilligen anonymen Fan kennt die Band nicht. «Wir wissen nicht, wer er oder sie ist. Aber das hat eben auch etwas Geheimnisvolles, wenn es anonym bleibt und das passt mir», so der Leadsänger. Ob der Fan ans Konzert kommt, weiss man beim Fabriggli nicht. «Gute Frage. Da er anonym ist, würde auch ich ihn nicht erkennen», so Strässle.

Zustande gekommen ist die Abmachung mit der grosszügigen Spende nach dem Besuch der Band in der schweizweit bekannten Glasbox der Spendenaktion «Jeder Rappen zählt» in Luzern. Frontsänger Jay Messerli verletzte sich am Fuss, als er nach Erreichen der 100-Franken-Grenze in dem vier Grad kalten Vierwaldstättersee hüpfte. Die Moderatoren der Spendenaktion bedauerten diesen Unfall ausserordentlich. Deshalb unterstützen sie nun einen anonymen Fan bei seinem speziellen Vorhaben. Das Radio SRF3 wird am Samstagvormittag noch einmal auf das Konzert hinweisen, um auch die letzten Karten unter die Leute zu bringen.

Dieser Artikel erschien am 10. Januar zuerst auf tagblatt.ch.