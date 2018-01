Dritte Nullnummer von Chelsea in einer Woche

Es war die dritte Nullnummer von Chelsea innerhalb von einer Woche, nachdem sich der Meister schon gegen Norwich City im Cup sowie Arsenal im Liga-Cup-Halbfinal mit einem 0:0 hatte begnügen müssen.

In einer ausgeglicheneren Partie als erwartet hatte Marcos Alonso in der Nachspielzeit eine letzte Chance für Chelsea. Der Spanier scheiterte aber mit seinem Freistoss aus 20 Metern an Leicesters Torhüter Kasper Schmeichel.

Damit blieb Chelsea in der Premier League erstmals seit dem 30. September und nach acht Erfolgen in Serie in einem Heimspiel ohne Sieg. Und dies, obwohl der Favorit in den letzten 22 Minuten nach dem Platzverweis gegen Leicesters Benjamin Chilwell in Überzahl hatte spielen können.

Chelsea – Leicester City 0:0. – 41’522 Zuschauer. – Bemerkungen: 68. Gelb-rote Karte gegen Chilwell (Leicester City).

Huddersfield Town – West Ham United 1:4 (1:1). – 24’105 Zuschauer. – Tore: 25. Noble 0:1. 40. Lolley 1:1. 46. Arnautovic 1:2. 56. Lanzini 1:3. 61. Lanzini 1:4. – Bemerkungen: Huddersfield Town ohne Hadergjonaj (nicht im Aufgebot). West Ham United ohne Edimilson Fernandes (verletzt).

Die weiteren Spiele vom Samstag: Crystal Palace – Burnley 1:1. Watford – Southampton 2:2. Newcastle United – Swansea City 1:1. West Bromwich Albion – Brighton & Hove Albion 2:0.

1. Manchester City 22/62 (64:13). 2. Manchester United 22/47 (45:16). 3. Chelsea 23/47 (41:16). 4. Liverpool 22/44 (50:25). 5. Tottenham Hotspur 22/41 (42:21). 6. Arsenal 22/39 (40:28). 7. Burnley 23/34 (19:20). 8. Leicester City 23/31 (34:32). 9. Everton 22/27 (25:34). 10. Watford 23/26 (33:42). 11. West Ham United 23/25 (29:41). 12. Crystal Palace 23/25 (21:33). 13. Huddersfield Town 23/24 (19:39). 14. Newcastle United 23/23 (21:31). 15. Brighton & Hove Albion 23/23 (17:29). 16. Bournemouth 22/21 (22:34). 17. Southampton 23/21 (23:34). 18. Stoke City 22/20 (23:47). 19. West Bromwich Albion 23/19 (18:30). 20. Swansea City 23/17 (14:35).

(SDA)