Dritte Pole-Position für Vettel in Folge

Daumen hoch: Sebastian Vettel startet zum dritten Mal hintereinander aus der Pole-Position © KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO

Sebastian Vettel im Ferrari sichert sich für den Grand Prix von Aserbaidschan die Pole-Position. Der Deutsche steht zum dritten Mal in Folge auf dem besten Startplatz. In Bahrain und zuletzt in Schanghai hatten Vettel und Kimi Räikkönen die Frontreihe für Ferrari monopolisiert.