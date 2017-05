Drittel aller Rega-Einsätze in der Ostschweiz

Gleich drei tödliche Wanderunfälle gab es am Wochenende rund um die Ostschweiz: Ein Wanderer wurde bei Wildhaus von einem Steinschlag getroffen und stürzte ab, ein zweiter Wanderer starb in Kaltbrunn, er stürzte rund 40 Meter in die Tiefe und ein im Rheintal wohnhafter Österreicher ist im Vorarlberg tödlich verunglückt. Zusätzlich gab es diverse Verkehrsunfälle und einen Flugzeugabsturz in Mollis mit einem schwer verletzten Piloten.

50 Einsätze in der Ostschweiz

Die Rega hatte am Wochenende viel zu tun, bestätigt der Mediensprecher Harald Schreiber: «Wir sind in der ganzen Schweiz am verlängerten Wochenende, zwischen Donnerstag und Sonntag, insgesamt rund 160 Einsätze geflogen. Davon 50 in der Ostschweiz.» Bei den Einsätzen habe es sich vor allem um gesundheitliche Notfälle und Verkehrsunfälle gehandelt, aber es waren auch Berg- und Sportunfälle unter den Alarmierungsgründen.

Gefährliche Kombination

Trotz vielen Menschen in den Bergen, sei die Zahl der Einsätze in den Bergen nicht erstaunlich hoch gewesen: «Das Einsatzspektrum ist sehr breit. Wir hatten unterschiedliche Fälle. Man kann nicht sagen, dass es extrem viele Bergunfälle gab.» Was Harald Schreiber hingegen bestätigen kann ist, dass die Rega mehr zu tun hatte: «Wir merken natürlich, dass bei der Kombination schönes Wetter und verlängertes Wochenende viele Leute unterwegs sind und entsprechend viel passieren kann.»

Überfordert sei man aber zu keiner Zeit gewesen: «Die zwölf verschieden Rega-Basen waren gut beschäftigt. Sie sind so aufgestellt, dass sie einander aushelfen können. Deshalb sind wir nie an eine Leistungsgrenze gestossen.»

(abl)