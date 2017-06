Der «Corriere della Sera» berichtet, dass der dritte Attentäter des Anschlags auf der London Bridge vom vergangenen Samstagabend identifiziert sei. Er soll Sohn einer Italienerin und eines Marrokaners sein. Zuletzt hat der 22-Jährige laut dem italienischen Blatt in London in einer Bar gearbeitet. Offenbar wurde er im Jahr 2016 am Flughafen Bologna vor einer Syrien-Reise gestoppt.

Er soll in Italien auf einer Liste von «Risiko-Personen» stehen. Mehr folgt.

(red)