Dritter Etappensieg: Auch längste Giro-Etappe geht an Gaviria

Der Sieg in der mit 229 km längsten Etappe des 100. Giro d’Italia geht an Fernando Gaviria. Der Kolumbianer setzt sich in Reggio Emilia im Massensprint vor Jakub Mareczko und Sam Bennett durch.Für Gaviria war es bereits der dritte Tagessieg in der Jubiläumsausgabe der Italien-Rundfahrt.