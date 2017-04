Dritter Sieg in Serie für die Schweizer Curler

Die Schweizer Nummer 4 Benoît Schwarz ist in Edmonton auf der Höhe seiner Aufgabe © KEYSTONE/AP The Canadian Press/JONATHAN HAYWARD

Nach der Startniederlage gegen Kanada kommen die Schweizer Curler an der WM in Edmonton in Fahrt. Das 7:4 gegen Aussenseiter Deutschland bedeutet für die Schweizer Meister den dritten Sieg in Folge.