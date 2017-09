Dritter Tag der Proteste nach Polizisten-Freispruch in St. Louis

Dritter Tag in Folge: In St. Louis in den USA gehen seit Tagen zahlreiche Personen auf die Strasse, um gegen Rassendiskriminierung und Polizeigewalt zu protestieren. © KEYSTONE/AP/JEFF ROBERSON

In der US-Stadt St. Louis haben auch am Sonntag wieder Hunderte Menschen gegen Polizeigewalt und Diskriminierungen Schwarzer demonstriert. Dies war der dritte Tag der Proteste in Folge.