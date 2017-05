Drogenkuriere am Flughafen geschnappt

In einem zweiten Boden versteckte ein Mann 2,5 Kilogramm Kokain. (Archiv) © KEYSTONE/Gaetan Bally

Die Kantonspolizei Zürich hat am Wochenende zwei Drogenkuriere am Zürcher Flughafen festgenommen. Ein Mann und eine Frau transportierten rund 4,5 Kilogramm Kokain in ihren Koffern.