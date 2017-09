Drohender Rückzug der USA: Weltklimarat sucht neues Geld

"Die finanziellen Lage des Weltklimarats hat sich besorgniserregend verschlechtert": Andreas Fischlin, ETH-Ökologe und Weltklimarats-Leitungsmitglied. (Archivbild) © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Wegen schlechter Zahlungsmoral seiner Mitglieder und einem allfälligen Rückzug der USA sucht der Weltklimarat (IPCC) nach neuen Einnahmequellen. Dies hat der Rat an seiner 46. Session in Montreal beschlossen. In Frage kommen etwa Crowdfunding oder Stiftungen.