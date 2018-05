Drohne findet gesuchtes Auto

In Zusammenarbeit mit der Schweizer Luftwaffe gab es am vergangenen Wochenende mehrere Drohneneinsätze im St.Galler Rheintal. Damit wollte das Grenzwachtkorps möglichen Warenschmugglern auf die Spur zu kommen. Das ist ihnen in einigen Fällen auch gelungen. Unter anderem konnte ein zur Fahndung ausgeschriebenes Fahrzeug angehalten werden. «Ausserdem haben wir mehrere Fahrer erwischt, die beispielsweise Fleisch oder Öl ohne zu verzollen, über die Grenze zu nehmen versuchten», sagt Silvan Lieberherr, Mediensprecher der Grenzwachtregion III.

Kontrolliert wurden alle Grenzübergänge im Rheintal. Sowohl die kleineren als auch die grösseren. «Die Drohnenflüge dienten als Unterstützung des Grenzwachtkorps am Boden», sagt Silvan Lieberherr. Sobald die Drohne ein verdächtiges Auto feststellte, nahmen sie mit dem Personal am Boden Kontakt auf, welches das Auto kontrollierte. Die Einsätze fanden aus taktischen Gründen in der Nacht statt.

(abl)