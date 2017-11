KBA-NotaSys baut 47 Stellen ab

Der Markt für Banknoten verändert sich: Die Scheine halten länger - und in manchen Ländern werden sie heutzutage seltener genutzt. (Themenbild) © Keystone/Schweizerische Nationalbank SNB

KBA-NotaSys baut 47 Arbeitsplätze an seinem Hauptsitz in Lausanne ab. Das Unternehmen, das Maschinen für den Banknotendruck produziert, will damit auf «wichtige Marktveränderungen im Bereich der Banknotenproduktion eingehen».