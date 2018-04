Druckwelle fegte über die Schweiz

Am Sonntagabend blies der Föhn noch bis weit ins Flachland hinaus, später begann am Genfersee der Südwestwind stark bis stürmisch aufzufrischen. Eine sogenannte Druckwelle – rascher Druckanstieg von Westen her – verlagerte sich in den folgenden Stunden über das Land ostwärts, wie Meteonews mitteilt.

Auch in den Föhntälern kam es zu einem abrupten Windsprung und teilweise stürmischen Böen. Absoluter Spitzenreiter in Sachen Wind war aber der Gütsch ob Andermatt, hier tobte der Sturm mit über 160 Stundenkilometern. In Steckborn TG hat Meteonews Böen von 78 Stundenkilometern, in Bad Ragaz SG 75 und in Chur GR 73 Stundenkilometer gemessen.

Auch am Montag bleibt tagsüber der Südwestwind ein Thema. Im östlichen Flachland dürfte er aber nicht mehr ganz so ruppig wie in der Nacht werden.

(red.)