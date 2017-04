Du glaubst gar nicht, was Essig alles kann

In Zusammenarbeit mit:

#1 Gesichtstoner

Apfelessig eignet sich hervorragend als Toner, denn die darin enthaltenen milden Säuren regen auf natürliche Weise die Durchblutung an, entfernen überschüssiges Fett, verkleinern die Poren und sorgen für einen optimalen pH-Wert der Haut. Den natürlichen und erst noch kostengünstigen Gesichtstoner kannst du auf ganz einfache Weise selbst herstellen: Mische einfach in einer kleinen Flasche im Verhältnis 1:1 Apfelessig mit Wasser und trage das Gemisch am besten mit einem Wattepad auf dem Gesicht auf. Danach nicht abwaschen, sondern eintrocknen lassen. Der leichte Essigduft verschwindet übrigens schon nach wenigen Minuten.

#2 Anti-Schuppenmittel und Glanzkur

Den Apfelessig kannst du im Badezimmer auch als Shampoo verwenden. Im Kampf gegen Schuppen zählt das Naturprodukt zu den besten Mitteln, da es hilft, trockene Kopfhaut zu bekämpfen und damit den Juckreiz zu reduzieren. Gleichzeitig verleiht eine Spülung mit Apfelessig dem Haar einen wundervollen Glanz. Mische den Essig im Verhältnis von 1:3 mit Wasser, gebe die Mixtur wie eine Spülung ins Haar und massiere dabei ohne Druck die Kopfhaut. Nach einigen Minuten Einwirkzeit kannst du die Essigmischung wieder auswaschen. Der leichte Essiggeruch verflüchtigt sich auch hier ganz rasch.

#3 Für die perfekte Rasur

Fast jede Frau und jeder Mann kennt den fiesen Rasurbrand nach der Bein-, Gesichts- oder Intimrasur. Mit Apfelessig kannst du den schmerzhaften Rötungen entgegenwirken. Das flüssige Naturprodukt hemmt nicht nur Entzündungen, sondern beugt gleichzeitig auch eingewachsenen Haaren vor. Gib einfach etwas unverdünnten Essig auf ein Wattepad und tupfe die betroffenen Stellen ab.

#4 Erste Hilfe bei Sonnenbrand

Solltest du einmal einen Sonnenbrand eingefangen haben, hilft folgende natürliche Mixtur, die Haut schnell zu regenerieren und die Schmerzen zu mildern: Gib 250 Milliliter Apfelessig und 150 Milliliter Kokosöl in lauwarmes Badewasser und bade darin etwa 15 Minuten.

#5 Adieu Schweissfüsse

Das Allroundtalent bekämpft dank seiner antiseptischen Wirkung auch zuverlässig unangenehmen Fussgeruch und Pilzinfektionen. Mische dafür Wasser und Essig im Verhältnis 4:1 in einem Becken und bade darin während 15 Minuten deine Füsse.

#6 Abnehmhilfe

Apfelessig zählt zu den bewährtesten Detox- und Abnehm-Mitteln, da er kräftig die Verdauung unterstützt und den Stoffwechsel ankurbelt. Zudem beugt er wirksam süssen Gelüsten vor. 1 Esslöffel mit lauwarmem Wasser mischen und am besten morgens auf nüchternen Magen trinken. Eventuell noch mit etwas Honig abschmecken.

#7 Blutdruckregulation

Apfelessig trägt ebenfalls viel zu einem gesunden Blutdruck und gesunden Arterien bei, indem er den Cholesterin- und Blutzuckerspiegel senkt und die Blutzirkulation verbessert.

#8 Mittel gegen Übelkeit

Apfelessig ist auch ein probates Mittel gegen Übelkeit, die durch Reisekrankheit, Migräne und Schwangerschaft verursacht wurde. Mische jeweils 1 Esslöffel Apfelessig in eine Tasse mit Wasser. Bei Schwangerschaftsübelkeit solltest du den Mix gleich morgens auf nüchternen Magen trinken. Zur Geschmacksverbesserung kannst du noch etwas flüssigen Honig hinzufügen.