Duell der Quarterbacks als Spektakel-Garant

Spieler der New England Patriots im Vorfeld der 51. Super Bowl in Houston © KEYSTONE/AP/CHARLIE RIEDEL

Die New England Patriots und die Atlanta Falcons treffen in der Nacht auf Montag Schweizer Zeit in Houston aufeinander. Das leicht favorisierte New England würde mit dem fünften Super-Bowl-Triumph zu den Top 4 der ewigen NFL-Bestenliste aufsteigen.