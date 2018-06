Youngsters-Duell am Bündner-Glarner

So legte Samuel Giger (rechts) seinen Rivalen Armon Orlik im Schlussgang des letztjährigen Nordostschweizer Fests in Davos auf den Rücken © KEYSTONE/EDDY RISCH

Erstmals in dieser Saison duellieren sich am Sonntag die besten Nordostschweizer Schwinger an einem Kranzfest. Armon Orlik gegen Samuel Giger ist die Spitzenpaarung am Bündner-Glarner Fest in Arosa. Von den vorangegangenen fünf Duellen zwischen den jungen Überschwingern endeten zwei gestellt.