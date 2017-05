FCSG gleicht gegen GC aus

Die St.Galler haben einen denkbar schlechten Start erwischt. Nach 58 Sekunden traf Dabbur. Danach war mehrheitlich St.Gallen am spielen, in der 34. Minute erzielte Aleksic den verdienten Ausgleich. In der zweiten Hälfte müssen die Espen jetzt so weiter spielen, dann sollten auch drei Punkte drin liegen