Dürre in Somalia zwingt Massen zur Flucht

Eine Frau holt Wasser aus einem tiefen Brunnen. In Somalia treibt eine schwere Dürre Menschen in die Flucht - und hat bereits mehrere Todesopfer gefordert. (Archiv) © KEYSTONE/AP/BEN CURTIS

Eine schwere Dürre im ostafrikanischen Somalia zwingt Tausende Menschen zur Flucht in die Städte und hat weitere Todesopfer gefordert. Mindestens 32 Menschen starben allein am vergangen Wochenende in den Regionen Gedo und Lower Juba.