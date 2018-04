Durchbruch im Lohnstreit des öffentlichen Dienstes in Deutschland

Vorest gibt es in Deutschland im öffentlichen Dienst keine Streiks mehr. Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben sich auf Lohnerhöhungen für das Personal von Bund und Kommunen geeinigt. (Symbolbild) © KEYSTONE/dpa/ARNE DEDERT

In Deutschland sollen die 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen bis März 2020 im Schnitt insgesamt 7,5 Prozent mehr Geld bekommen. Dies teilten die Verhandlungsführer nach dreitägigem Ringen am frühen Mittwoch in Potsdam mit.