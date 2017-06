Durchstich des Sanierungstunnels Belchen

Mittwoch, 14.43 Uhr, der Moment des Durchstichs des A2-Sanierungstunnels Belchen. © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Punkt 14.43 Uhr ist am Mittwoch der Sanierungstunnel durch den Belchen auf der A2 am Nordportal durchschlagen worden. Die dritte Röhre soll 2021 in Betrieb gehen, damit die bestehenden Tunnelröhren danach nacheinander saniert werden können.