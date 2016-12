Durchsuchung in Flüchtlingsunterkunft – Merkel: «Müssen von Anschlag ausgehen»

Nach der Durchsuchung der Flüchtlingsunterkunft seien vier junge Männer Ende 20 aus dem Hangar 6 befragt worden, sagte Sascha Langenbach, Sprecher des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten, am Dienstag. Festnahmen habe es keine gegeben.

Der Einsatz, an dem auch Kräfte der Spezialeinheit (SEK) beteiligt waren, habe um 3.00 Uhr mit bis zu 250 Beamten begonnen. Die Kräfte seien dann aber reduziert worden. Die Lage sei ruhig gewesen. Um 8.00 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen.

Ob die Polizei nach Verbindungen des Täters suchte, sagte der Sprecher nicht explizit. «Die Annahme kann man aber haben.» Zur Herkunft der befragten Flüchtlinge gab es keine Angaben.

Täter soll ein Pakistani sein – Zeuge war ihm gefolgt

Nach Informationen aus Sicherheitskreisen ist der Verdächtige wohl im Februar als Flüchtling über die Balkanroute nach Deutschland eingereist. Es soll sich um einen 23-Jährigen aus Pakistani handeln, berichten verschiedene Medien. Der Mann soll in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft gelebt haben.

Nachdem der Lastwagen gestern Montag in die Menschenmenge gefahren ist, flüchtete eine Person aus der Führerkabine. Trotzdem wurde der Verdächtige wenig später verhaftet. Dies offenbar dank einem mutigen Zeugen. Der Zeuge sei dem Fahrer gefolgt und habe dabei ständig über Handy die Notrufzentrale über die Position des Mannes informiert, sagte Polizeisprecher Winfrid Wenzel laut «Welt/N24». Eine Bestätigung für den Bericht war bei der Polizei zunächst nicht zu bekommen.

Nach etwa zwei Kilometern Verfolgungsjagd habe schliesslich die Besatzung eines Streifenwagens den Mann am Monument der Siegessäule im Westen der Stadt gestoppt.

Der nach dem Anschlag festgenommene Verdächtige leugnet die Tat, wie die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag aus Sicherheitskreisen erfuhr. Er streite offenbar alle Vorwürfe ab.

Beifahrer wurde vom Täter offenbar erschossen

In der Führerkabine des Lastwagens wurde eine tote Person geborgen. Dabei handelt es sich wohl um einen Polen, den ursprünglichen Chauffeur des Lastwagens. Er wurde offenbar vom Täter erschossen und ist somit Opfer und nicht Mittäter. Der Verstorbene hinterlässt eine Frau und ein 17-jähriges Kind.

«Müssen von Anschlag ausgehen»

Am Dienstagvormittag hat sich auch Angela Merkel zur Todesfahrt geäussert. «Wir müssen nach jetzigen Stand von einem terroristischen Anschlag ausgehen», sagte sie. Merkel hat sich erschüttert über den mutmasslichen Terroranschlag in Berlin geäussert. «Das ist ein sehr schwerer Tag».

Sie denke in diesen Stunden zuallererst an die Toten und Verletzten. Ein ganzes Land sei in Trauer vereint. «Ich denke an die Rettungskräfte, Polizisten, Feuerwehrleute, Ärzte und Sanitäter.» Merkel dankte ihnen «von Herzen für ihren schweren Einsatz». Sie denke auch an die Ermittler.

Merkel betonte: «Wir wollen nicht damit leben, dass uns die Angst vor dem Bösen lähmt.» Auf Weihnachtsmärkte werde man nicht verzichten. «Auch, wenn es in diesen Stunden schwer fällt: Wir werden die Kraft finden für das Leben, wie wir es in Deutschland leben wollen – frei, miteinander und offen.»

«Schwierig zu ertragen, falls er ‘Flüchtling’ war»

Zu Angaben aus Sicherheitskreisen, wonach es sich bei dem mutmasslichen Attentäter um einen 23 Jahre alten Flüchtling aus Pakistan handelt, sagte Merkel: «Ich weiss, dass es für uns alle besonders schwer zu ertragen wäre, wenn sich bestätigen würde, dass ein Mensch diese Tat begangen hat, der in Deutschland um Schutz und Asyl gebeten hat. Dies wäre besonders widerwärtig.»

Die Kanzlerin versicherte, dass der Anschlag in jedem Detail aufgeklärt werde. Die Tat werde bestraft «so hart es unsere Gesetze verlangen».

De Maizière: «Es war zweifelsfrei ein Anschlag»

Der deutsche Innenminister Thomas de Maizière geht bei dem Lkw-Attentat auf einen Berliner Weihnachtsmarkt eindeutig von einem Anschlag aus. «Wir haben keinen Zweifel mehr, dass es sich bei dem schrecklichen Ereignis gestern Abend um einen Anschlag gehandelt hat», sagte der Minister am Dienstag in Berlin.

Mindestens zwölf Todesopfer

Gestern kurz nach 20 Uhr fuhr ein schwarzer Lastwagen in eine Menschenmenge beim Berliner Weihnachtsmarkt. Mindestens zwölf Personen kamen ums Leben (darunter auch der erschossene polnische Chauffeur des Lastwagens). Rund 50 Personen wurden verletzt, darunter diverse Schwerverletzte. Die Charité Berlin hat am Dienstagmittag mitgeteilt, dass 16 Opfer des Vorfalls im Unispital betreut würden. Acht dieser Menschen seien schwerst verletzt eingeliefert worden und würden nun intensivmedizinisch betreut.

