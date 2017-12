Duterte-Sohn tritt nach Drogenschmuggel-Vorwürfen von Amt zurück

Der Präsident der Philippinen, Rodrigo Duterte, entlarvt bei seinen Auftritten gerne Drogendealer - nun musste sein ältester Sohn, Paolo, aufgrund von Drogenhandelsvorwürfen von einem öffentlichen Amt zurücktreten. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA PPD/TOTO LOZANO / PRESIDENTIAL DIVISION / HANDOUT

Der älteste Sohn des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte ist wegen einer Reihe von Skandalen von seinem politischen Amt zurückgetreten. Er trete wegen «unglücklicher Ereignisse» in seinem Leben als Vize-Bürgermeister von Davao zurück.Dies kündigte Paolo Duterte am Montag an.