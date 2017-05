Duterte verhängt Kriegsrecht über den Süden der Philippinen

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte verhängt während seines Besuches in Russland das Kriegsrecht über ein Teil seines Heimatlandes. © KEYSTONE/AP POOL Reuters/MAXIM SHEMETOV

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat im Kampf gegen Islamisten über die südliche Region Mindanao das Kriegsrecht verhängt. Das Kriegsrecht könnte ein Jahr lang gelten, sagte der Präsident am Mittwoch in einer Video-Botschaft an seine Landsleute.