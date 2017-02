Dutzende Clowns feiern Ur-Clown Joseph Grimaldi in London

Der Gottesdeinst für den Ur-Clown Joseph Grimaldi wurde 1946 erstmals gefeiert. © KEYSTONE/EPA/HAYOUNG JEON

Dutzende Clowns haben am Sonntag in London den 1837 verstorbenen Urvater der Clown-Kunst, Joseph Grimaldi, gefeiert. Sie pilgerten Geschminkt, mit roten Nasen, bunten Hüten und globigen Schuhen in die Kirche All Saints.