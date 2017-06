Helfer leisten gestrandetem Wal erste Hilfe

Vor Australiens Küsten sind aktuell mehr als 30'000 Buckelwale unterwegs. Ein Tier verlor wohl die Orientierung und strandete zwischen Sydney und Brisbane. (Symbolbild). © KEYSTONE/AP THE DAILY NEWS/BILL WAGNER

An der australischen Küste ist ein mehr als zehn Tonnen schwerer Buckelwal gestrandet. Das neun Meter lange Tier wurde nach Angaben der Nationalparkbehörde an einem Strand etwa auf halber Strecke zwischen den Grossstädten Sydney und Brisbane an Land gespült.