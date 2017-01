Dutzende Verletzte bei Zugentgleisung in New York

Helfer bergen Verletzte nach dem Zugsunglück in New York © KEYSTONE/AP/MARK LENNIHAN

Ein Nahverkehrszug ist im morgendlichen Berufsverkehr in einem New Yorker Bahnhof entgleist. Das teilten die Polizei und die Notfallbehörde OEM am Mittwoch mit. Dutzende Insassen erlitten leichte Verletzungen.