Dem Comeback von Raphael Dwamena im FCZ-Dress steht nichts mehr im Weg © KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Der FC Zürich kann ab sofort wieder auf Raphael Dwamena zählen. Die Ärzte gaben nach umfassenden kardiologischen Untersuchungen grünes Licht für einen Einsatz des 22-jährigen Ghanaers.Dwamena könnte sein Comeback am Samstag in den 1/16-Finals im Schweizer Cup in Bassersdorf geben.