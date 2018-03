Dwight Howard mit seltener Leistung

Howard ist erst der achte Spieler in der Geschichte der NBA, der eine 30-30-Partie geschafft hat.Zuletzt gelang dies Clevelands Kevin Love am 12. November 2010. Love, damals noch im Dress der Minnesota Timberwolves, verbuchte in der Partie gegen die New York Knicks 31 Punkte und 31 Rebounds.

Gar 40 Jahre her ist es, dass dieses Kunststück ein mindestens 30 Jahre alter Spieler realisiert hat. Das war damals Kareem Abdul-Jabbar. Rekordhalter an 30-30-Spielen ist Wilt Chamberlain, der das sagenhafte 124 Mal geschafft hat, zuletzt im Alter von 35.

Dank dem Galaauftritt von Howard siegte Charlotte trotz eines zwischenzeitlichen Rückstandes von 23 Punkten. In der Pause habe er von einem nahen Freund eine Textnachricht erhalten, und das habe ihn irgendwie motiviert und ihm zusätzliche Energie gegeben, sagte Howard zu seinem Exploit.

